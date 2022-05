La tennista italiana Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros

La tennista italiana Martina Trevisan si è qualificata per le semifinali del Roland Garros di Parigi, uno dei quattro tornei più importanti del tennis, battendo ai quarti la canadese Leylah Fernandez in tre set, con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. È la quinta tennista italiana di sempre a raggiungere questo risultato: l’ultima a giocare una semifinale al Roland Garros era stata Sara Errani nel 2013.

Moment of a lifetime 🙌@MartinaTrevisa3 becomes the first Italian woman to reach the semi-finals in Paris since Errani in 2013, defeating Fernandez 6-2, 6-7(3), 6-3#RolandGarros pic.twitter.com/R1eESUGQjR

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2022