I giornali di oggi dedicano l’apertura alle notizie sulla guerra fra Russia e Ucraina, con la riunione del Consiglio Europeo a Bruxelles nel quale si cerca un accordo sulle nuove sanzioni alla Russia che comprendano anche il blocco delle importazioni di petrolio, a cui però si oppone l’Ungheria, con la decisione degli Stati Uniti di non inviare all’Ucraina missili a medio raggio, con la morte di un giornalista francese in un bombardamento vicino a Severodonetsk, e con il tentativo del presidente turco Erdogan di fissare un incontro fra il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky per iniziare una trattativa diplomatica fra i due paesi.