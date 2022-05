È morto il fantino Lester Piggott, uno dei più grandi di sempre: aveva 86 anni

Domenica è morto il fantino inglese Lester Piggott, considerato uno dei più grandi di sempre per le sue numerosissime vittorie e record, e per essere stato il primo a introdurre uno stile di cavalcata – con le staffe corte, le gambe distese e il sedere in alto – che ha cambiato l’ippica. Aveva 86 anni ed è morto in una clinica in Svizzera. La notizia è stata confermata da suo genero, William Haggas, a sua volta un fantino di successo.

In quasi cinquant’anni di carriera, Piggott vinse 4.493 gare, tra cui 9 Derby, una delle corse di cavalli più prestigiose d’Inghilterra, e 116 Royal Ascot. Vinse la sua prima gara a 12 anni, nel 1948, e la sua ultima nel 1994. In mezzo ci fu un arresto per aver evaso oltre 3 milioni di sterline di tasse: venne condannato a tre anni di carcere, uscì dopo un anno e un giorno per buona condotta e dopo tornò a vincere clamorosamente, nel 1990, a 54 anni. Piggott era parzialmente sordo, ed era soprannominato “Long Fellow” per via della sua statura relativamente alta per essere un fantino, 1 metro e 73 centimetri.