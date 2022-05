È morto a 84 anni l’attore americano Bo Hopkins 

Sabato, in California, è morto a 84 anni l’attore statunitense William Mauldin Hopkins, più noto come Bo Hopinks, conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in film come Il mucchio selvaggio (1969) di Sam Peckinpah, American Graffiti (1973) di George Lucas e Fuga di mezzanotte (1978) di Alan Parker. Secondo il giornale Hollywood Reporter Hopkins è morto in ospedale a Los Angeles, dove era ricoverato per un infarto avuto il 9 maggio.

Hopkins era nato a Greenville, in South Carolina, il 2 febbraio del 1938. Dopo la morte del padre, quando aveva 9 anni, e il secondo matrimonio della madre, fu mandato a vivere dai nonni, con cui crebbe. Dopo un tentativo fallito di rapina, a 17 anni si arruolò nell’esercito americano. Finito il servizio militare cominciò a recitare in un teatro locale e poi al Pioneer Playhouse, un teatro piuttosto noto nel Kentucky, i cui spettacoli lo portarono a New York, dove fu poi notato da alcuni produttori cinematografici. Frequentò l’Actors Studio di Lee Strasberg, una delle più note scuole di recitazione statunitensi, e recitò in alcuni film western trasmessi in televisione, per poi ottenere ruoli nel cinema. Diretto da Peckinpah, Hopkins aveva recitato anche in Killer Elite (1975), dove faceva la parte di un esperto di armi, e in Getaway! (1975), dove invece aveva il ruolo di un rapinatore di banche.