In Nepal è scomparso dai radar un aereo con 22 persone a bordo

Domenica mattina un aereo con 22 persone a bordo è scomparso dai radar in Nepal. L’aereo, un bimotore a elica della compagnia nepalese Tara Air, era decollato dall’aeroporto di Pokhara alle 9.55 locali (le 6.10 in Italia) e sarebbe dovuto atterrare dopo circa 15 minuti di volo a Jomsom, città da cui partono molti percorsi per fare trekking sull’Himalaya. I radar degli aeroporti hanno perso i contatti con l’aereo poco dopo il decollo. A bordo c’erano 19 passeggeri (2 tedeschi, 4 indiani e 13 nepalesi) e 3 membri dell’equipaggio.