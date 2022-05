La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle notizie legate alla guerra fra Russia e Ucraina, con l’andamento delle operazioni militari nel Donbass, la trattativa diplomatica per liberare i carichi di grano bloccati nei porti dell’Ucraina, per la quale ieri il presidente del Consiglio Draghi ha parlato con il presidente ucraino Zelensky, e l’iniziativa del leader della Lega Salvini, che si è detto intenzionato a andare a Mosca per incontrare Putin. Altri aprono sull’indagine indipendente sugli abusi sessuali e la pedofilia all’interno della Chiesa italiana annunciata dal nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi, il Manifesto titola sulle manifestazioni negli Stati Uniti per richiedere un maggiore controllo sulla vendita delle armi, e Libero e la Verità criticano la gestione del ministero per la Salute delle misure per contrastare la diffusione del coronavirus.