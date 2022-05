Venerdì mattina il crollo di una porzione di ghiacciaio sul Grand Combin, una montagna di oltre 4.300 metri in Svizzera, ha provocato due morti – un francese e uno spagnolo – e nove feriti in un numeroso gruppo di alpinisti, ha detto la polizia svizzera. In totale le persone coinvolte sono state 17, soccorse da diversi elicotteri: l’incidente si è verificato alla mattina presto, dopo le sei, a una quota di circa 3.400 metri. A staccarsi sono stati alcuni seracchi, le tipiche formazioni superficiali dei ghiacciai: solitamente succede per via del caldo, specialmente nel pomeriggio, ma in questi giorni le temperature sono insolitamente alte e lo zero termico è a un’altitudine elevata.