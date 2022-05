Celebripost

Trovare foto di persone fotografate bene nei giorni scorsi – che non fossero al festival di Cannes, per non essere eccessivamente monotematici – è stato più semplice del previsto. Sono arrivati in aiuto Christine Baranski a un evento per la serie The Gilded Age, un pezzo di famiglia reale inglese al Chelsea Flower Show, Gloria Steinem alla cerimonia di consegna delle lauree ad honorem dell’università di Harvard, e altrove gli ABBA, Rachel Brosnahan, Milo Ventimiglia e Kaley Cuoco, tra gli altri.