È morto a 72 anni Alan White, batterista degli Yes

Alan White, batterista della band progressive inglese Yes dal 1972 in poi, è morto giovedì per una malattia, ha detto la sua famiglia: aveva 72 anni. White era entrato negli Yes in sostituzione di Bill Bruford e ci era sempre rimasto, salvo in alcuni anni in cui la band aveva interrotto le attività. Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta aveva suonato anche nella Plastic Ono Band, il gruppo di John Lennon e Yoko Ono, partecipando alla registrazione del disco Imagine. Negli ultimi anni non aveva potuto suonare molto con gli Yes, di cui era diventato il membro più longevo, ma di solito saliva sul palco alla fine dei concerti per le ultime canzoni.