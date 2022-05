C’è stato un vasto incendio sull’isola di Stromboli

Mercoledì mattina, a Stromboli, una delle isole Eolie, in Sicilia, si è sviluppato un vasto incendio che è durato per tutta la giornata ed è stato spento solo nelle prime ore di giovedì mattina. L’incendio, alimentato dal vento, ha raggiunto i rilievi sopra San Vincenzo e Scari, due dei centri abitati dell’isola, dove per precauzione sono state evacuate alcune abitazioni.

Non è ancora chiaro come sia iniziato l’incendio: sembra che sia partito da un set della RAI in cui erano in corso le riprese di una fiction sulla Protezione civile, diretta dal regista Marco Pontecorvo. La troupe avrebbe simulato un piccolo incendio per girare una scena e ne avrebbe poi perso il controllo. Non c’è ancora nulla di accertato, però, e i Carabinieri hanno avviato alcune indagini al riguardo.

Per spegnerlo ci sono voluti Vigili del fuoco e Guardia forestale, con un elicottero, alcune squadre a terra e due aerei anfibi Canadair per sparare continui getti d’acqua sulle fiamme. L’incendio ha danneggiato in modo piuttosto esteso parte della vegetazione locale spontanea, e anche alcune colture private, ma non ci sono state persone ferite.