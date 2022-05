La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della strage in una scuola elementare di Uvalde, in Texas, dove un 18enne è entrato sparando e ha ucciso 19 bambini e 2 insegnanti, e della ripresa delle discussioni sulle normative sulla vendita delle armi negli Stati Uniti. Qualche giornale apre invece sulla guerra fra Russia e Ucraina, con l’andamento dei combattimenti e la richiesta di aiuti militari da parte del presidente ucraino Zelensky, altri titolano sulle richieste del pubblico ministero nel processo “Ruby ter”, fra le quali spicca quella di sei anni per Silvio Berlusconi per corruzione. I giornali sportivi festeggiano la vittoria nella Conference League della Roma, che ha battuto 1-0 il Feyenoord in finale a Tirana.