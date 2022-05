Rocco Morabito, uno dei più importanti capi della ‘ndrangheta, verrà estradato in Italia dal Brasile

Martedì, con un voto unanime, la Corte suprema federale brasiliana, il tribunale più importante del Brasile, ha respinto l’appello contro l’estradizione in Italia di Rocco Morabito, uno dei più importanti capi della ‘ndrangheta, arrestato un anno fa. L’appello era stato presentato dalla sua difesa lo scorso marzo. La decisione della Corte è definitiva: ora il governo brasiliano dovrà consegnare Morabito alle autorità italiane per l’estradizione.

Morabito, che ha 54 anni, deve scontare in Italia una condanna definitiva a 30 anni di carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga, e prima dell’arresto era considerato il più importante latitante italiano dopo Matteo Messina Denaro, capo della mafia siciliana. Morabito era già stato arrestato in Uruguay nel 2017, ma due anni dopo era riuscito a evadere dal carcere in cui era detenuto.

– Leggi anche: L’arresto di Rocco Morabito, uno dei principali capi della ‘ndrangheta