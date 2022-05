Esistono i privé anche nell’e-commerce

Quando pensiamo ai vantaggi dell’e-commerce le prime cose che ci vengono in mente sono i prezzi spesso più contenuti rispetto all’acquisto nei negozi fisici, la grande varietà della disponibilità di prodotti e la comodità di ricevere direttamente a casa quello che abbiamo acquistato. Per la maggior parte dei servizi di questo tipo si tratta di vantaggi che valgono, indistintamente, per tutti gli utenti.

Da alcuni anni però esistono piattaforme per gli acquisti online, in special modo di abbigliamento, che promuovono vendite più economiche rispetto all’acquisto nelle boutique (come accade per gli outlet) ma che sono contemporaneamente “esclusive”. Con cadenza periodica questi siti mettono a disposizione degli utenti premium prodotti a prezzi scontati di alcuni selezionati marchi, acquistabili in un arco di tempo limitato.

Anche Zalando, una piattaforma online europea specializzata in moda e lifestyle, ha un suo negozio virtuale esclusivo dedicato agli utenti che si iscrivono al servizio. Si chiama Zalando Privé, esiste dal 2010 ed è presente in 14 mercati europei. Per iscriversi a Zalando Privé basta registrarsi qui.

Una volta registrato il cliente riceve quotidianamente al proprio indirizzo di posta, o con una notifica sull’app scaricabile da Google Play o App Store, la segnalazione delle flash sales, ovvero dei prodotti in vendita in esclusiva per gli iscritti, con prezzi scontati fino al 75 per cento rispetto al prezzo di vendita consigliato. Ogni flash sale dura solitamente da tre a cinque giorni.

Su Zalando Privé si possono trovare abbigliamento e accessori per donna, per uomo e per bambino di oltre 2.500 marche, da dalle firme più note a quelle di piccole aziende locali. Le offerte inoltre includono anche abbigliamento sportivo, articoli per la casa e piccoli prodotti tecnologici. Per gli acquisti effettuati con Zalando Privé è anche possibile pagare in contanti alla consegna della merce.

Lo slogan del servizio è “explore mode on“: si invoglia il cliente a esplorare fra gli innumerevoli articoli in offerta ogni giorno. Proprio per aiutare i clienti a muoversi all’interno di questa grande offerta, Zalando Privè è organizzato in diverse sezioni o categorie, alcune fisse e altre che cambiano con frequenza.

Le prime permettono di visualizzare tutte le offerte attive o selezionare solo i flash sales con prodotti per donna, uomo o bambino. Oppure di cercare fra quelli per la casa e per il lifestyle oppure le offerte più convenienti, come per quanto riguarda quella “Giorni di super sconti” dove sono raccolte quelle che prevedono uno sconto del 75 per cento rispetto al prezzo di vendita consigliato.

Fra le sezioni che cambiano con frequenza ci sono quelle dedicate a marchi specifici, e quelle dedicate agli ultimi capi rimasti in offerta, ad esempio le ultime taglie di abbigliamento o gli ultimi numeri di scarpe. Infine, ci sono diverse sezioni che raccolgono capi in vendita sotto una determinata cifra, come outfit da uomo o da donna sotto i 15 euro, abbigliamento sportivo sotto i 25 euro, od offerte che garantiscono un determinato sconto, come la moda uomo e donna con un risparmio di almeno 70 euro.