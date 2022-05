Bruce Springsteen tornerà in tour in Italia nel 2023 per tre concerti: a Ferrara, Roma e Monza

Il cantante statunitense Bruce Springsteen ha annunciato un nuovo tour per il 2023 che prevede anche tre date in Italia: il 18 maggio a Ferrara (al Parco Giorgio Bassani), il 21 maggio a Roma (al Circo Massimo) e il 25 luglio a Monza (all’Autodromo). La prevendita dei biglietti per i concerti di Ferrara e Roma comincerà il 26 maggio alle 10, mentre quella per il concerto di Monza il 31 maggio alle ore 10.

Springsteen tornerà a suonare in Europa con la E Street Band, il suo storico gruppo, a sei anni dall’ultima volta, dopo vari rinvii causati dalla pandemia da coronavirus. Gli ultimi concerti italiani di Springsteen erano stati nel luglio del 2016: in quel caso aveva suonato per due sere allo stadio San Siro di Milano e una sera al Circo Massimo di Roma.