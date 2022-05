Almeno 8 persone sono morte in Canada a causa di una tempesta 

In Canada sono morte almeno 8 persone a causa di una violenta tempesta che sabato pomeriggio ha colpito le province dell’Ontario e del Quebec, le più popolose del paese. La tempesta, durata circa due ore con raffiche di vento che hanno raggiunto i 132 chilometri orari, abbattuto alberi, sradicato pali elettrici e rovesciato tralicci dell’alta tensione. Le autorità locali hanno fatto sapere che la maggior parte delle persone è morta per la caduta di alberi. La tempesta ha anche lasciato circa mezzo milione di persone senza corrente elettrica, e si sta ancora lavorando per ripristinare le forniture.