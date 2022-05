Le foto di venerdì a Cannes

Molte delle foto scattate nella giornata di venerdì al Festival di Cannes arrivano dalla presentazione del film Three Thousand Years of Longing, diretto da George Miller e interpretato dagli attori britannici Tilda Swinton e Idris Elba. Sul celebre tappeto rosso sono passati anche Marion Cotillard, protagonista del film francese Frère et Sœur, il regista canadese Xavier Dolan e l’attrice spagnola Rossy de Palma. Sempre venerdì un’attivista del collettivo femminista francese SCUM si è spogliata sul red carpet prima della proiezione del film di Miller: aveva il petto e la pancia dipinti con i colori della bandiera ucraina e la scritta “stop raping us”, smettete di stuprarci.