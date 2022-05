Celebripost

Nella raccolta delle persone che valeva la pena fotografare questa settimana ci sono anzitutto quelli passati al festival di Cannes, che sorpassano tutti gli altri in quanto a sfarzo ed eleganza (per chi è appassionato del genere, qui). Poi Taylor Swift alla cerimonia in cui ha ricevuto la laurea ad honorem alla New York University, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro su una moto d’acqua, la regina Elisabetta II a un evento equestre e David Harbour, Millie Bobby Brown, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Gaten Matarazzo agli eventi per la promozione della quarta stagione di Stranger Things, che arriverà su Netflix il 27 maggio.