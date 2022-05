Vestirsi con colori accesi e stampe pop

Dal 19 maggio è disponibile la collezione primavera/estate per donna e per uomo della casa di moda Marni realizzata per Uniqlo. È una capsule collection, cioè una collezione con una quantità di capi limitata, e rappresenta la prima collaborazione fra la maison italiana e l’azienda giapponese. La nuova collezione mette insieme le caratteristiche tipiche dei capi di Uniqlo, cioè la funzionalità e l’essenzialità, e lo stile di Marni caratterizzato da forme e stampe originali e colorate.

Marni è stata fondata a Milano nel 1994 dalla designer svizzera Consuelo Castiglioni, che iniziò reinterpretando in modo nuovo la pellicceria: Marni inizialmente era infatti legata alla Ciwifurs, l’azienda della famiglia Castiglioni specializzata dagli anni Cinquanta nella produzione di pellicce. Molto velocemente però la casa di moda si affermò, anche a livello internazionale, per le sue collezioni femminili prêt à porter che durante gli anni Novanta, caratterizzati dal minimalismo e dalla predominanza del bianco e del nero, puntavano invece sui colori accesi e sulle stampe di ispirazione vintage.

Nel 2000 è stata aperta la prima boutique della casa di moda a Londra. L’anno successivo Marni ha aperto il suo negozio nella città in cui è stata fondata, a Milano, poi a Parigi e successivamente a New York. Nel 2006 è arrivata la prima collezione maschile e nello stesso anno è nato il Marni Virtual Store, il negozio online della casa. Dal 2012 fa parte del gruppo OTB di proprietà di Renzo Rosso.

Nel 2016 Consuelo Castiglioni ha lasciato la direzione creativa che è passata allo stilista italiano Francesco Risso, proveniente da Prada, che ha curato anche questa prima collezione per Uniqlo, costruita sul tema dell’“universalità”. Risso ha spiegato che Marni ha cercato una propria interpretazione del LifeWear di Uniqlo, cioè il concetto che sintetizza l’idea di abbigliamento per il marchio giapponese: proporre capi semplici, di alta qualità e adatti alla vita di tutti i giorni. A questa visione si abbina ora lo stile di Marni, caratterizzato dall’uso di colori accesi e stampe pop, soprattutto fiori di diverse dimensioni, e dall’accostamento basato sul contrasto, sia nei capi che nei colori all’interno di uno stesso capo.

Tra i capi della collezione femminile c’è una gonna a palloncino, la Balloon Skirt, caratterizzata da pieghe diagonali: è disponibile in blu, con motivi geometrici o floreali blu. Si può abbinare a una blusa senza maniche disponibile in quattro diverse fantasie per un look coordinato con le gonne. Nella collezione ci sono anche camicie oversized a maniche corte e a maniche lunghe, una T-shirt con una stampa originale Marni, dei pantaloni a quadri drappeggiati con la gamba larga e a taglio dritto, un vestito a righe con le maniche corte e un altro plissettato sempre a maniche corte ma con il colletto aperto.

La linea uomo comprende giacche sartoriali e pantaloni a quadri, plissettati o a fantasia floreale, con un tocco distintivo dello stile di Marni. Le giacche sono disponibili in modello oversized o in quello più slim, a quadri o a tinta unita. Sotto alla giacca si può portare una camicia oversized a collo aperto, in tinta unita o con una stampa, una camicia a quadri, oppure con una T-shirt girocollo a righe o bicolore. Fa parte della collezione uomo anche un parka tascabile in un materiale di nylon: un articolo multiuso che si abbina bene ai pantaloncini da bagno.

Sono unisex il cappotto Blocktech dalla forma dinamica, con o senza stampa floreale, e i calzini colorati. Tutti i capi della collezione Uniqlo and Marni possono essere acquistati online o nel negozio di Piazza Cordusio a Milano.

Recentemente Uniqlo ha deciso di omaggiare Roma realizzando l’app Roma Urban Guide: una guida alla città e ai suoi eventi con una mappa disegnata dall’illustratore Andrea Chronopoulos.