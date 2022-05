I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: alcuni seguono le notizie legate alla guerra tra Russia e Ucraina, con l’incontro a Palazzo Chigi fra il presidente del Consiglio Draghi e la prima ministra finlandese Marin nel quale Draghi ha espresso il sostegno italiano alla richiesta della Finlandia di entrare nella NATO, l’andamento dei combattimenti e i tentativi di trovare una soluzione diplomatica, le ricerche da parte dell’Unione Europea di un piano energetico alternativo per liberarsi dalla dipendenza dalle forniture di gas russo, e l’espulsione dalla Russia di 24 diplomatici italiani e altri francesi e spagnoli. Altri titolano invece sull’elezione di Stefania Craxi a presidente della Commissione Esteri del Senato e sulle proteste del leader del Movimento 5 Stelle Conte, che minaccia la crisi di governo per la mancata elezione di un senatore del suo partito.