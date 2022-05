L’Eintracht Francoforte ha vinto l’Europa League

L’Eintracht Francoforte ha vinto la UEFA Europa League, il secondo torneo per squadre di club del calcio continentale, battendo in finale i Glasgow Rangers. La partita, giocata al Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, si è decisa ai calci di rigore dopo che tempi regolamentari e supplementari erano terminati 1-1 con i gol di Joe Aribo per i Rangers e Rafael Santos Borré per l’Eintracht. Ai calci di rigore, per i Rangers è stato decisivo l’errore del gallese Aaron Ramsey, centrocampista in prestito dalla Juventus.

È la seconda Europa League nella storia dell’Eintracht, che la vinse per la prima volta 42 anni fa, quando ancora si chiamava Coppa UEFA. In campionato la squadra tedesca allenata dall’austriaco Oliver Glasner è arrivata undicesima: grazie alla vittoria di stasera in Europa League ha ottenuto la partecipazione alla prossima edizione di Champions League.