All’Aquila un gruppo di bambini è stato investito da un’auto nel giardino di un asilo

Almeno cinque bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni sono stati investiti mentre si trovavano nel giardino di un asilo all’Aquila, nel primo pomeriggio di mercoledì. Uno di loro è morto, altri quattro sono rimasti feriti e una bambina è stata trasportata in gravi condizioni all’Ospedale Gemelli di Roma, scrive l’ANSA. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, parcheggiata in discesa lungo la strada che porta all’asilo Pile Primo Maggio, in via Salaria Antica Est, si sarebbe messa in marcia per cause ancora sconosciute, essendoci all’interno solo un bambino che aspettava la madre. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani.

Non meritano questo dolore le nostre famiglie, non merita un’altra tragedia questa città. L’Aquila si fermerà, stretta ai genitori, alle insegnanti, alla dirigenza scolastica, al personale intervenuto prontamente in soccorso. Per domani è proclamato lutto cittadino. — Pierluigi Biondi 🇮🇹 (@PierluigiBiondi) May 18, 2022