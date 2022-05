La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’evacuazione dei combattenti ucraini feriti dall’acciaieria Azovstal a Mariupol, per la quale ieri si è finalmente raggiunto un accordo con i russi. Qualche giornale titola invece sul mancato accordo fra i paesi dell’Unione Europea sulle nuove sanzioni, fra le quali il blocco delle importazioni di petrolio russo a cui si oppone l’Ungheria, altri si occupano delle previsioni sull’andamento del PIL nell’Unione Europea, riviste al ribasso per effetto della guerra. Il Manifesto apre sull’esercitazione NATO in Sardegna, e Libero e il Dubbio commentano le adesioni allo sciopero di ieri dei magistrati, minori rispetto alle attese.