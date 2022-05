Le notizie principali sulle quali aprono i giornali di oggi riguardano sempre la guerra in Ucraina, con l’andamento dei combattimenti nel paese, la questione dei pagamenti in rubli delle forniture di gas russo, la vittoria dell’Ucraina nell’Eurovision Song Contest, e la richiesta di adesione alla NATO di Finlandia e Svezia. Domani ricorda Giovanni Falcone a (quasi) trent’anni dalla sua morte, la Verità continua la sua campagna contro la gestione dell’epidemia di COVID-19 da parte del governo, e i giornali sportivi titolano sulle vittorie di Milan e Inter in Serie A, con il Milan che mantiene il primo posto in classifica e a cui basterà pareggiare nell’ultima giornata per vincere lo scudetto.