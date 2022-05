Le aperture delle prime pagine di oggi sono dedicate alla guerra in Ucraina e, in particolare, alle relazioni tra Russia e Finlandia, dopo la scelta di quest’ultima di aderire alla NATO con un peggioramento dei rapporti tra i due paesi. La notizia del taglio delle forniture di corrente elettrica russe alla Finlandia viene indicata dal Corriere della Sera come una «punizione» da parte del presidente russo Vladimir Putin. Non mancano i richiami all’Eurovision, anche se non tutti i giornali riprendono esplicitamente la vittoria dell’Ucraina, evidentemente perché avevano chiuso le loro edizioni prima del termine della finale nella tarda notte di sabato. Le aperture dei giornali sportivi sono sulle ultime notizie di Serie A legate alla fine del campionato in una giornata molto importante per lo Scudetto.