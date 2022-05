Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sulla telefonata di ieri fra il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Austin e il ministro della Difesa russo Shoigu, nella quale il primo ha chiesto un cessate il fuoco fra Russia e Ucraina per avviare una trattativa diplomatica per la soluzione del conflitto fra i due paesi. Le altre notizie principali associate a questa sono l’andamento dei combattimenti in Ucraina, l’opposizione del presidente turco Erdogan alla richiesta di ingresso nella NATO di Finlandia e Svezia, e l’accordo non raggiunto fra i paesi dell’Unione Europea sul blocco delle forniture di petrolio russo per l’opposizione dell’Ungheria. Il Manifesto apre invece sull’attacco dell’esercito israeliano durante il funerale della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh, mentre Libero, il Giornale e il Riformista si occupano del proscioglimento del presidente della Lombardia Fontana per la vicenda della fornitura di camici alla Regione.