L’India ha bloccato tutte le esportazioni di grano, citando il rischio di rimanere senza per il proprio uso interno, nonostante in precedenza avesse annunciato un aumento delle quote esportate in seguito al calo della produzione di grano in Ucraina a causa della guerra. Come l’Ucraina, anche l’India è uno dei più grandi esportatori di grano e fino a pochi giorni fa sembrava interessata a colmare le mancate esportazioni ucraine, in modo da guadagnare nuove quote di mercato.

Il blocco delle esportazioni deriva dall’aumento dei prezzi in India a causa dell’inflazione e dall’attuale ondata di calore, che potrebbe avere effetti molto negativi sui raccolti. La mancanza di esportazioni dall’India potrebbe peggiore ulteriormente la crisi delle materie prime globale, considerato che insieme a quello ucraino il grano indiano costituisce circa un terzo di tutto il grano venduto in un anno su scala globale.