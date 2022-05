Le due notizie principali sulle quali aprono i giornali di oggi sono la richiesta di adesione alla NATO della Finlandia e la reazione della Russia che minaccia il ricorso al suo arsenale nucleare, e il blocco di una parte delle forniture di gas dalla Russia verso l’Europa. Le altre notizie legate alla guerra fra Russia e Ucraina riguardano i tentativi di ripristinare dei canali diplomatici per raggiungere una tregua fra i due paesi, mentre sulle forniture di armi all’Ucraina da parte dell’Italia il Fatto e Libero hanno pareri opposti: sono armi pesanti per il primo, “a salve” per il secondo.