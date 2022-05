Celebripost

Se state seguendo l’Eurovision Song Contest, il concorso musicale europeo arrivato alla 66esima edizione, saprete che Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika sono i presentatori e che a rappresentare l’Italia sono Mahmood e Blanco, che hanno vinto al festival di Sanremo con “Brividi”. Si meritano tutti un posto nella raccolta di chi valeva la pena fotografare questa settimana. Hanno trovato spazio anche attori e attrici alle prime di film e serie tv che usciranno prossimamente: Jessica Biel e Melanie Lynskey per Candy; Rebel Wilson per Senior Year; Sabrina Carpenter e Danielle Fishel per Emergency; Hayden Christensen, Moses Ingram e Ewan McGregor a un photocall per Obi-Wan Kenobi.