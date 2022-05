I titoli principali in apertura sui giornali di oggi riguardano la visita negli Stati Uniti del presidente del Consiglio Draghi e la richiesta rilanciata durante l’incontro con il presidente Biden di riprendere l’azione diplomatica per raggiungere una tregua fra Russia e Ucraina. Qualche giornale titola invece sul blocco di alcuni siti istituzionali italiani, che sono stati irraggiungibili ieri per alcune ore, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe dovuto a un attacco informatico da parte di un gruppo legato alla Russia. Libero continua la sua campagna in difesa degli alpini dopo le accuse di molestie durante l’adunata dello scorso fine settimana a Rimini, mentre i giornali sportivi celebrano la vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter sulla Juventus ai tempi supplementari.