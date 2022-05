È morto a 76 anni lo storico Paul Ginsborg

È morto a 76 anni Paul Ginsborg, storico britannico naturalizzato italiano noto soprattutto per i suoi lavori sulla storia contemporanea dell’Italia. Ginsborg era nato a Londra nel 1945 e studiò all’università inglese di Cambridge, dove insegnò per alcuni anni presso la facoltà di Scienze sociali e politiche. Negli anni Ottanta si trasferì in Italia per insegnare prima all’università di Torino e poi a Siena, e dal 1992 aveva insegnato Storia dell’Europa contemporanea alla Facoltà di Lettere dell’università di Firenze.

Fin dall’inizio della sua carriera accademica si era occupato principalmente di storia italiana. Una delle sue opere più importanti è Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, che fu pubblicato per la prima volta nel 1989 da Einaudi e che negli anni divenne uno dei saggi più citati nella storiografia dell’Italia repubblicana, spesso utilizzato nei corsi universitari. Negli anni Duemila, Ginsborg collaborò anche alla fondazione del movimento dei cosiddetti “girotondi”, nato per contestare con manifestazioni pacifiche le politiche dell’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.