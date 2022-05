Le notizie principali sulle quali aprono i giornali di oggi sono le cerimonie per il Giorno della Vittoria in Russia e il discorso del presidente russo Putin durante la parata militare tenutasi a Mosca, più cauto rispetto a quello che ci si aspettava, in cui ha motivato l’invasione dell’Ucraina con la preoccupazione per un’eventuale azione militare della NATO nel paese, la visita negli Stati Uniti del presidente del Consiglio Draghi e il suo incontro con il presidente Biden in programma oggi, e le parole del presidente francese Macron, che in un discorso al Parlamento europeo ha cercato di mantenere aperta una trattativa diplomatica invitando i paesi occidentali a non umiliare la Russia.