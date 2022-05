È morto a 67 anni Richard Benson, storico cantante rock e personaggio televisivo romano

Richard Benson, cantante e chitarrista rock romano noto principalmente per le sue apparizioni televisive cominciate negli anni Settanta e proseguite fino a tempi recenti, è morto a 67 anni. Lo ha annunciato la sua pagina Facebook ufficiale, che ha scritto: «Ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: “Se muoio, muoio felice”».

Benson era stato un personaggio eccentrico capace di costruirsi una fama un po’ misteriosa e controversa, fin da quando cominciò a suonare nei giri romani di musica rock e progressive rock degli anni Settanta. Sulle sue origini c’è sempre stata una certa incertezza, in quanto le sue presunte origini britanniche non sono mai state chiarissime, nonostante in anni più recenti varie persone vicine a lui abbiano confermato che fosse nato in Inghilterra e che si chiamasse all’anagrafe Richard Philip Henry John Benson. Iniziò la sua carriera da conduttore inizialmente in radio, dando consigli sui nuovi dischi nella trasmissione di Renzo Arbore Per voi giovani, e poi conducendo vari programmi musicali sulle emittenti romane, seguendo Arbore anche in tv interpretando il personaggio del “metallaro”.

Continuò nei decenni seguenti a fare programmi di musica in radio e in tv, caratterizzati da frequenti sbrocchi e volgarità, e proseguì anche la sua carriera da cantante, esibendosi per anni in concerti in cui interpretava una specie di caricatura del rocker: diventò famoso in particolare per subire di frequente lanci di oggetti e insulti, in una dinamica da lui incentivata. Negli ultimi vent’anni, alla fama televisiva aveva aggiunto quella online, dove era protagonista di un certo culto goliardico.