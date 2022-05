La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulla riunione del G7 svoltasi ieri con la partecipazione del presidente ucraino Zelensky, chiusa con la richiesta di maggiori sanzioni verso la Russia e l’impegno ad inviare nuovi aiuti militari all’Ucraina. Le altre notizie sulla guerra in Ucraina sono il bombardamento di una scuola a Luhansk nella quale ci sarebbero 60 dispersi, il mancato accordo fra i paesi dell’Unione Europea sul blocco delle importazioni di petrolio russo, e il concerto improvvisato di Bono e The Edge degli U2 nella metropolitana di Kiev. I giornali sportivi aprono sulla vittoria a Verona del Milan, che si riporta in testa alla classifica di Serie A con 2 punti di vantaggio sull’Inter a due giornate dalla fine del campionato.