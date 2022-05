Il campione del mondo in carica Max Verstappen ha vinto il primo Gran Premio di Miami di Formula 1, corso domenica sera sul circuito cittadino di Miami Gardens. Verstappen, partito dalla terza posizione, ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Per l’olandese della Red Bull è la terza vittoria in cinque gare disputate fin qui, ma a causa dei due Gran Premi conclusi senza punti, per due ritiri, rimane secondo in classifica generale a 19 punti da Leclerc. Anche nella classifica costruttori la Ferrari rimane in testa con 157 punti, seguita a sei punti dalla Red Bull. Il prossimo Gran Premio si correrà il 22 maggio in Spagna.