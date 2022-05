Le notizie principali sulla guerra in Ucraina in apertura sui giornali di oggi sono l’andamento delle operazioni militari, con i bombardamenti russi sulle principali città ucraine e l’attacco ucraino a una nave da guerra russa nel mar Nero (smentito però dalla Russia), la speranza per una soluzione diplomatica dopo le parole del presidente ucraino Zelensky, disponibile a una trattativa che preveda la cessione alla Russia della Crimea, e le discussioni fra i paesi dell’Unione Europea sulle sanzioni sul petrolio russo. I giornali sportivi titolano sulla vittoria nell’anticipo di Serie A dell’Inter, che supera momentaneamente il Milan in testa alla classifica.