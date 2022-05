Lecce e Cremonese giocheranno in Serie A, Pisa e Monza dovranno passare per i playoff

Nell’ultima giornata del campionato di Serie B, giocata in contemporanea venerdì sera, Lecce e Cremonese hanno battuto Pordenone e Como ottenendo la promozione diretta in Serie A da prima e seconda in classifica. Il Lecce, che ha vinto il campionato, mancava dalla Serie A da due stagioni, mentre la Cremonese dal 1996.

Il Monza, che ha perso a Perugia, ha perso la seconda posizione e per andare in Serie A dovrà giocare i playoff, a cui prenderà parte dalle semifinali insieme al Pisa, terzo dopo la vittoria a Frosinone. Agli spareggi andranno Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia.

Dall’altra parte della classifica, il Vicenza ha vinto lo scontro diretto per la salvezza contro l’Alessandria e avrà la possibilità di rimanere in Serie B, se vincerà i play-out contro il Cosenza. L’Alessandria raggiungerà invece Pordenone e Crotone in Serie C. Gli spareggi per l’ultima promozione in Serie A e l’ultima retrocessione in Serie B inizieranno tra il 12 e il 13 maggio.

La classifica finale della Serie B

Lecce 71 Cremonese 69 Pisa 67 Monza 67 Brescia 66 Ascoli 65 Benevento 63 Perugia 58 Frosinone 58 Ternana 54 Cittadella 52 Parma 49 Como 47 Reggina 46 Spal 42 Cosenza 35 Vicenza 34 Alessandria 34* Crotone 26* Pordenone 18*