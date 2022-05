La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle notizie sulla guerra in Ucraina: l’assedio russo all’acciaieria Azovstal a Mariupol che continua nonostante le promesse di un cessate il fuoco per evacuare i civili dall’impianto, le scuse del presidente russo Putin al primo ministro israeliano per le dichiarazioni di Lavrov su Hitler e gli ebrei, le discussioni nell’Unione Europea sulle sanzioni sul petrolio russo, e l’intervento del ministro della Difesa Guerini in Parlamento sulla fornitura di armi dall’Italia all’Ucraina. Qualche giornale invece segue le notizie sulla politica italiana, con le modifiche al “decreto aiuti” che estendono il bonus di 200 euro ai lavoratori autonomi e stagionali e a chi riceve già il reddito di cittadinanza, e con l’accordo che sembra raggiunto nella maggioranza di governo sulla riforma del catasto.