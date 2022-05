Martedì è morto a 78 anni l’attore Lino Capolicchio, noto tra le altre cose per aver recitato nel film Il giardino dei Finzi Contini (1970) di Vittorio De Sica, tratto dal romanzo di Giorgio Bassani, per cui vinse un David di Donatello.

Capolicchio era nato a Merano, in provincia di Bolzano, il 21 agosto del 1943. Era cresciuto a Torino e si era poi trasferito a Roma, dove aveva frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”. Il suo esordio come attore fu a teatro, al Piccolo Teatro di Milano, diretto da Giorgio Strehler in Le baruffe chiozzotte (1964) di Carlo Goldoni. Alla carriera teatrale, continuata anche nei decenni successivi, affiancò da subito quella cinematografica. Tra i film più noti in cui aveva recitato ci sono Metti, una sera a cena (1969) di Giuseppe Patroni Griffi, Il giovane normale di Dino Risi (1969) e La casa dalle finestre che ridono (1976) di Pupi Avati. Fu anche doppiatore, docente al Centro sperimentale di cinematografia (CSC) di Roma e regista, sia teatrale che cinematografico.