La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura del decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri contenente aiuti economici per famiglie e imprese per contrastare gli effetti della guerra e gli aumenti delle tariffe energetiche. Il Corriere della Sera apre con un’intervista a Papa Francesco su una sua possibile mediazione fra Russia e Ucraina, mentre le altre notizie sulla guerra sulle prime pagine sono i commenti all’intervista televisiva al ministro degli Esteri russo Lavrov trasmessa domenica sera da Rete 4 e soprattutto al passaggio in cui ha detto che Hitler aveva origini ebree, i tentativi di liberare i civili bloccati nell’acciaieria di Mariupol e i bombardamenti russi sulle città ucraine.