Il Real Madrid ha vinto il campionato di calcio spagnolo

Dopo la vittoria ottenuta sabato sera per 4 a 0 contro l’Espanyol, il Real Madrid allenato dall’italiano Carlo Ancelotti ha vinto la Liga, il campionato di calcio spagnolo, per la 34esima volta nella sua storia. A quattro partite dal termine del campionato, il Real è primo con 81 punti, matematicamente irraggiungibile per il Siviglia, secondo con 64 punti, a sua volta seguito dal Barcellona e dall’Atletico Madrid. Per il Real Madrid è stata una grande stagione, guidata dalle eccellenti prestazioni dell’attaccante francese Kareem Benzema, capocannoniere con 26 gol. Il Real è ancora in corsa anche in Champions League, dove mercoledì incontrerà il Manchester City per la semifinale di ritorno dopo la sconfitta per 4 a 3 all’andata. Quest’anno ha vinto anche la Supercoppa di Spagna, battendo in finale a gennaio l’Athletic Bilbao.

Ancelotti peraltro ha vinto da allenatore tutti e cinque i principali campionati nazionali europei: quello italiano con il Milan, quello inglese con il Chelsea, quello tedesco con il Bayern Monaco e quello francese con il Paris Saint-Germain, e ora quello spagnolo, che gli mancava. È il primo allenatore al mondo a riuscirci.