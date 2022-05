Le prime pagine dei giornali di oggi parlano dell’acciaieria Azovstal di Mariupol e di Odessa, i luoghi dove si sono concentrate le notizie di ieri dalla guerra in Ucraina. Ci sono interviste e approfondimenti sul lavoro in Italia per via del primo maggio, e previsioni e attese per le partite di oggi della Serie A, che potrebbero decidere un pezzo di Scudetto.