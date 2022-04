Un parlamentare conservatore britannico si è dimesso per aver guardato dei video porno in aula

Neil Parish, deputato del Partito Conservatore britannico, si è dimesso sabato dopo aver ammesso di aver guardato per due volte dei video porno in aula sul proprio telefono, in quelli che ha definito «momenti di follia». Parish, che ha 65 anni ed era in parlamento dal 2010 (nei dieci anni precedenti era stato europarlamentare), era stato sospeso venerdì dal partito, dopo essere stato accusato da due deputate che erano sedute vicino a lui. Ha ammesso che la prima volta era finito su un sito pornografico per sbaglio – «curiosamente, stavo cercando dei trattori» – ma la seconda volontariamente. «Ho sbagliato, sono stato stupido, ho perso la ragione» ha detto a BBC.