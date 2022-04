La maggior parte dei giornali di oggi segue in apertura le notizie legate alla guerra in Ucraina, con i tentativi di evacuare civili e feriti dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, l’andamento delle operazioni militari nel paese, gli effetti della guerra sull’economia mondiale, gli aiuti economici e militari all’Ucraina e le ipotesi su nuove sanzioni alla Russia. La Stampa apre invece con un’intervista al ministro del Lavoro Orlando in occasione della festa del Primo maggio, il Messaggero anticipa i contenuti del decreto sul lavoro che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri la settimana prossima, e i giornali economici si occupano della decisione dell’assemblea dei soci di Generali di confermare come amministratore delegato Philippe Donnet.