La maggior parte dei giornali segue anche oggi in apertura le notizie sulla guerra in Ucraina, con i missili russi lanciati su Kiev durante la visita in città del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres e gli aiuti per 33 miliardi di dollari all’Ucraina chiesti al Congresso degli Stati Uniti dal presidente Biden. Qualche giornale titola invece sull’ordinanza del ministro della Salute Speranza con le nuove regole sull’utilizzo delle mascherine che entreranno in vigore da domenica fino al 15 giugno, e che prevedono il mantenimento dell’obbligo in cinema, teatri, scuole e sui mezzi pubblici.