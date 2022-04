Le preoccupazioni per la possibile estensione della guerra fra Russia e Ucraina sono in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, con titoli sulle minacce del presidente russo Putin di rappresaglie verso i paesi occidentali se l’Ucraina colpisse obiettivi in territorio russo con le armi fornite dai paesi della NATO, e la riunione dei ministri della Difesa della NATO per decidere l’invio di nuove armi all’Ucraina. Le altre notizie legate alla guerra sono l’incontro a Mosca fra il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres e Putin, che ha detto di non voler trattare senza il riconoscimento dell’occupazione russa di Crimea e Donbass, e la decisione della Russia di interrompere da oggi le forniture di gas a Polonia e Bulgaria.