Sono due le notizie principali che si dividono le aperture dei giornali di oggi: le manifestazioni in Italia per le celebrazioni della festa della Liberazione, con le parole del presidente della Repubblica Mattarella sulla resistenza ucraina e le polemiche per le contestazioni a Milano alla Brigata Ebraica e al segretario del Partito Democratico Letta, e la guerra in Ucraina, con i bombardamenti russi su città e stazioni ferroviarie dell’Ucraina centrale e occidentale, il tentativo di mediazione del segretario generale dell’ONU Guterres e le preoccupazioni per l’estensione del conflitto, con le esplosioni di ieri in un deposito di carburanti in Russia e in Transnistria.