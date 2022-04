Twitter ha riavviato le trattative sulla proposta d’acquisto di Elon Musk, scrive il “Wall Street Journal”

Il Wall Street Journal ha scritto, citando fonti riservate, che Twitter avrebbe riavviato le trattative per vendere la società a Elon Musk. I colloqui tra le due parti si erano interrotti bruscamente nelle scorse settimane dopo che la proposta di acquisto avanzata da Musk era stata respinta dal consiglio di amministrazione di Twitter. Nel frattempo però Musk ha presentato un piano in cui ha spiegato nel dettaglio dove ha intenzione di prendere i circa 46,5 miliardi di dollari necessari per finanziare l’acquisizione: i documenti indicano la società di investimenti Morgan Stanley per la fornitura di una serie di prestiti per un totale di 25,5 miliardi di dollari, con i quali finanziare poco più di metà dell’operazione.

Dopo la presentazione del piano, la posizione di Twitter sulla vendita della società sarebbe cambiata, e secondo il Wall Street Journal questo si dovrebbe soprattutto a una serie di incontri privati avuti venerdì da Musk con singoli azionisti per convincerli riguardo alla sua offerta. Secondo il Wall Street Journal, Twitter potrebbe comunicare una sua decisione sull’offerta nei prossimi giorni, probabilmente giovedì 28 aprile, quando pubblicherà i risultati finanziari del primo trimestre del 2022.

