Il Südtirol sarà la prima squadra del Trentino-Alto Adige a giocare in Serie B

Nelle partite dell’ultima giornata del campionato di Serie C, il Fussball Club Südtirol ha battuto 2-0 la Triestina ottenendo la promozione diretta in Serie B da prima in classifica del girone A. Diventerà così la prima squadra del Trentino-Alto Adige a giocare nella seconda divisione del campionato di calcio italiano, a 26 anni dalla sua fondazione.

In 38 partite disputate, il Südtirol allenato dal croato Ivan Javorcic ne ha perse soltanto due e soprattutto ha concluso la stagione con appena 9 gol subiti, 17 in meno della seconda classifica, il Padova, che giocherà i playoff. Con la sua promozione, solo una regione italiana rimarrà senza presenze in Serie B, la Valle d’Aosta.

Oltre al Südtirol, sono state promosse direttamente in Serie B anche il Bari e il Modena, vincitrici degli altri due gironi della Serie C. Nelle prossime settimane altre ventisette squadre si contenderanno l’ultimo posto disponibile in Serie B tramite i playoff: tra queste ci sono Palermo, Avellino, Pescara, Cesena, Triestina e Juventus B.

– Leggi anche: Le ambizioni del Fussball Club Südtirol