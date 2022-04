Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sui risultati del ballottaggio delle elezioni presidenziali in Francia, con la vittoria su Marine Le Pen di Emmanuel Macron, che viene così confermato per il secondo mandato. Qualche giornale apre invece sulle celebrazioni di oggi per la festa della Liberazione, a cui alcuni dedicano integralmente la prima pagina, mentre altri seguono le notizie sulla guerra in Ucraina, con i bombardamenti russi che non si sono interrotti neanche nel giorno della Pasqua ortodossa, e la visita a Kiev del segretario di Stato americano Blinken e del segretario alla Difesa Austin. I giornali sportivi si occupano della vittoria sulla Lazio del Milan, che supera così l’Inter in testa alla classifica di Serie A.