Anche oggi molti giornali italiani dedicano la parte principale delle loro prime pagine alla guerra in Ucraina, dove ieri c’è stato un attacco missilistico a Odessa. Sulle prime pagine trovano poi spazio l’attesa per le elezioni francesi, in cui oggi si vota per il ballottaggio tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen e le informazioni – poche, per ora – sui casi di epatite acuta nei bambini. Per quanto riguarda lo sport, oggi è il giorno del Gran Premio di Formula 1 di Imola e ieri l’Inter ha vinto contro la Roma.